Auch interessant: Investitionsanreize Tschechien will BMW-Teststrecke fördern Die Vorbereitungen für den Bau einer BMW-Teststrecke in Tschechien laufen weiter auf Hochtouren. Die tschechische Regierung schlägt in einem Memorandum vor, BMW Investitionsanreize in Höhe von 18,75 Millionen Euro anzubiet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...