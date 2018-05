Stellen für Altenpflege-Fachkräfte sind in Niedersachsen und Bremen immer schwieriger zu besetzen. Im April habe es in Niedersachsen 1941 offene Stellen gegeben - bei nur 291 examinierten Altenpflegekräften ohne Arbeit, teilte am Mittwoch die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mit. Im Land Bremen seien es 110 Stellen bei rund 40 Arbeitslosen gewesen. "Bei einem solchen Missverhältnis können viele Stellen nur noch mit langer Wartezeit oder gar nicht besetzt werden", sagte Regionaldirektion-Chefin Bärbel Höltzen-Schoh.

Die Agentur fördere jährlich 600 bis 700 Menschen in Niedersachsen und rund 70 in Bremen, die die dreijährige Altenpflege-Ausbildung absolvierten, sagte Höltzen-Schoh. Dies richte sich an Arbeitslose, aber auch an beschäftigte Hilfskräfte, die so ihre beruflichen Möglichkeiten verbesserten. Zuletzt hätten in Niedersachsen 58 191 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Altenpflege gearbeitet, in Bremen seien es 4692 Beschäftigte gewesen./tst/DP/tos

