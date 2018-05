In Genf an der Haute école d'art et de design lernt der Nachwuchs der Schweizer Uhrenindustrie sein Handwerk - und hat keine Angst vor der Apple Watch.

Zwölf dicke Striche und 48 dünne, dazu drei lange Zeiger von unterschiedlicher Länge und Breite. Eloïse Richet sitzt vor ihrem MacBook, neben ihr liegt ein Zeichenblock, in den hat sie gerade das Ziffernblatt einer Uhr skizziert. Mit Hunderten von Mausklicks überträgt sie den Entwurf in das Grafikprogramm ihres Computers, legt Größe, Dicke, Abstände, Proportionen und Farben fest. "Erst wenn ich mein Modell fertig entworfen habe, mache ich mir Gedanken über die Materialien, mit denen ich es umsetzen möchte", sagt Richet. Für einen Entwurf braucht sie mehrere Stunden, manchmal mehrere Tage.

Diese Detailliebe und Geduld, diesen ganz buchstäblichen Sinn für alles Über-Zeitliche, kann man nicht lernen. Aber weil die 20-jährige Französin ihn besitzt, sitzt sie an einem warmen Tag im April in einem lichtdurchfluteten Raum vor einer Fensterfront, mit Blick auf den Innenhof der Haute école d'art et de design, kurz Head.

Hier, an der Kunsthochschule in Genf, tüftelt der Nachwuchs der Schweizer Uhrenindustrie an den Kollektionen der Zukunft, mit Zirkel, Bleistift und Laptop. Der Gründerzeitbau im Zentrum der Stadt beherbergt die landesweit einzige Hochschule, die sich auf Uhrendesign spezialisiert hat.

Neben Richet sind derzeit 15 weitere Studenten in den Bachelor- und Master-Studiengängen im Schmuck- und Accessoires-Design eingeschrieben. Sie mussten für die Bewerbung eine Mappe mit kreativen Arbeiten vorbereiten und ein Interview mit der Aufnahmekommission meistern. Nach dem ersten Studienjahr können sich die Studenten auf Uhren spezialisieren. Sie belegen Kurse im Uhrenzeichnen, zur Geschichte der Uhrmacherkunst oder zum Verpackungsdesign für Zeitmesser. In Projektarbeiten kooperieren sie mit renommierten Unternehmen wie Piaget oder Urwerk.

Der perfekte Ort

Kein anderer Ort wäre für die Ausbildung von Uhrendesignern besser geeignet. Die Stadt im südwestlichen Zipfel der Schweiz ist gleichsam die Urheimat der Uhrenindustrie. Marken wie Patek Philippe oder Vacheron Constantin wurden in Genf gegründet, Labels wie Rolex, Piaget und Chopard haben ihren Sitz rund um den See. Im Zentrum stoßen Besucher alle paar Meter auf Uhrenboutiquen und großflächige Plakatwerbung für hochpreisige Modelle. Ein Wahrzeichen der Stadt ist eine riesige Uhr namens L'Horloge Fleurie, die aus mehr als 6500 akkurat kreisförmig angepflanzten Blumen besteht. Die Geschichte der Uhrmacher in Genf reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Damals verbot Johannes Calvin das Tragen von Schmuck. Der sittenstrenge Reformator lehnte jegliche Zurschaustellung von Reichtum ab. Also stellten die Juweliere und Goldschmiede auf die Produktion von Uhren um - und von Genf aus entwickelte sich die Schweiz zum Zentrum der weltweiten Uhrenindustrie. Heute zählt das Land rund 700 Hersteller, die 2016 knapp 57.000 Menschen beschäftigten. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren es erst 37.000. Marktführer Richemont setzte 2017 umgerechnet 10,6 Milliarden Euro um, die Swatch Group kam auf 6,8 Milliarden - trotz Apple und Co.

