IMMOFINANZ AG: Bekanntmachung gemäß § 120 Abs 2 Z 1 BörseG

ISIN: AT0000809058

Bei der Einberufung der 25. ordentlichen Hauptversammlung am 13. April 2018 hat IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH, 100% Tochtergesellschaft der IMMOFINANZ AG ('IMBEA'), 3.796.019 Stück Aktien der Gesellschaft gehalten (Stand: 11. April 2018). Im Zuge des laufenden Aktienrückkaufprogrammes 1/2018 hat IMBEA weitere 3.601.814 Stück IMMOFINANZ-Aktien erworben und hält damit insgesamt 7.397.833 IMMOFINANZ-Aktien (Stand: 08. Mai 2018).

Gemäß § 120 Abs 2 Z 1 BörseG wird bekannt gegeben, dass die Gesamtzahl der von IMMOFINANZ AG ausgegebenen Aktien (unverändert) 1.120.852.699 Stück beträgt. IMBEA hält zum heutigen Tag 7.397.833 Stück Aktien der Gesellschaft. Die Stimmrechte aus diesen Aktien können nicht ausgeübt werden (§ 65 Abs 5 AktG), sodass die Anzahl der ausübbaren Stimmrechte 1.113.454.866 beträgt.

Zu sonstigen Informationen für die 25. ordentliche Hauptversammlung wird auf die veröffentlichten Unterlagen verwiesen.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:
Bettina Schragl
Head of Corporate Communications and Investor Relations
IMMOFINANZ
T +43 (0)1 88 090 2290
M +43 (0)699 1685 7290
communications@immofinanz.com
investor@immofinanz.com

09.05.2018

