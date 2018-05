Der USD/CHF konnte seine Kursumkehr zur Parität umkehren und so verzeichnet er nun im Bereich der 1,0025-30 einen leichten Tagesgewinn. Am Mittwoch kam es im US-Dollar zu leichten Gewinnmitnahmen und so musste sich das Paar von 1,0043 Tageshoch zurückziehen, um in Reaktion auf das schwächere US PPI sein Tagestief zu bilden. Die gute Stimmung bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...