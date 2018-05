Remagen (ots) - Mit miserablen Auftritten starten die Pressestellen des Auswärtigen Amts und des Bundesfinanzministeriums in die neue Legislaturperiode. Im prmagazin-Pressestellentest kassieren beide die Gesamtnote "Katastrophal".



Zwar sind die Kontaktdaten für Journalisten auf den Homepages der Behörden einfach zu finden und die Pressestellen gut erreichbar. Aber Antworten auf die Testfragen und selbst zeitnahe Absagen bleiben das Außenamt von Minister Heiko Maas (SPD) und das Finanzministerium von Olaf Scholz (SPD) schuldig.



Andere Kandidaten machen es sich zu einfach. Mehrere Sprecher senden einfach die vorbereitete Regierungserklärung des jeweiligen Behördenchefs. Das ist eine schnelle Lösung, aber kein guter Service für Journalisten, die sich aus mehrseitigen Redemanuskripten ihre Antworten selbst heraussuchen müssen.



Wie man es besser macht, demonstrieren die Kandidaten auf den vorderen Rängen. Den Testsieg holt Pressesprecherin Ramona Simon für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Die Behörde von Minister Gerd Müller (CSU) punktet nicht nur mit exzellentem Kontaktservice im Netz und einem schnellen Rückrufservice. Sprecherin Ramona Simon hält auch Wort und liefert aufschlussreiche Fakten, angereichert mit pointierten Hintergrundinformationen. Damit sammelt sie 170 von 200 möglichen Punkten. Gesamtnote: "Sehr gut".



Nur ganz knapp dahinter auf Platz zwei: Pressereferent Lukas Neuhaus vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter Leitung von Anja Karliczek (CDU). Neuhaus sendet ebenfalls ausführliche, hintergründige und perfekt auf die Testfragen zugeschnittene Antworten, allerdings etwas später als seine Kollegin vom BMZ. Mit insgesamt 169,5 Punkten verdient auch diese Leistung die Gesamtnote "Sehr gut".



Unter dem Strich gab es in diesem Test zweimal die Note "Sehr gut", sechsmal "Gut", einmal "Akzeptabel", einmal "Verbesserungswürdig", dreimal "Reformbedürftig" und zweimal "Katastrophal". Die Bestnote "Erstklassig" erreichte kein Kandidat. Das Ranking finden Sie unter https://tinyurl.com/y96e6kpj.



Der Pressestellentest fiel auf die erste Arbeitswoche der Großen Koalition und drehte sich um die konkrete Agenda der Behörden für die neue Legislaturperiode sowie um übergeordnete Herausforderungen gesellschaftlicher, politischer und technologischer Art.



Pressekontakt: Christina Ullrich Verantwortliche Redakteurin Telefon: 02228/931-123 E-Mail: ullrich@rommerskirchen.com