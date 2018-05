USA: Erzeugerpreise steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im April spürbar abgeschwächt. Die Erzeugerpreise erhöhten sich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Jahresrate deutlich höher bei 3,0 Prozent gelegen. Analysten hatten einen Zuwachs um 2,8 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Deutsche Wirtschaft hofft auf Schutz für Iran-Geschäfte

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft hofft nach dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen auf Rückendeckung für Geschäfte mit dem Iran. Führende Verbände kritisierten am Mittwoch in Berlin scharf den Aufruf der Amerikaner an deutsche Unternehmen, sofort Geschäfte mit dem Iran zurückzufahren. Der Industrieverband BDI und der DIHK appellierten an Bundesregierung und EU, den europäischen Handel mit Iran zu schützen. Der Außenhandelsverband BGA warnte vor Chaos.

Juncker sieht EU und USA in diplomatischer Krise

BRÜSSEL - Zwischen der EU und den USA gibt es nach den Worten von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mittlerweile eine echte diplomatische Krise. "Ich bedauere zutiefst die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, die ich für unnötig halte", sagte Juncker am Mittwoch zum Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran. Die Entscheidung diene nicht dem Frieden und hätte so nicht getroffen werden dürfen. Eine echte diplomatische Krise auszulösen sei aber nicht notwendig, weil es sie bereits gebe, sagte Juncker vor Abgeordneten des flämischen Regionalparlaments.

ROUNDUP: ESM-Chef Regling: Nächste Finanzkrise wird kommen

LUXEMBURG/DUBLIN - Der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, Klaus Regling, hat vor einer neuen Finanzkrise in Europa gewarnt. "Es ist sicher, dass es eine nächste Krise geben wird", sagte er bei einer Veranstaltung der irischen Zentralbank am Mittwoch in Dublin. Unklar sei lediglich der genaue Zeitpunkt. Deshalb müssten jetzt dringend Reformen umgesetzt werden.

Boris Johnson: USA sollen Atomabkommen mit Iran nicht sabotieren

LONDON - Der britische Außenminister Boris Johnson hat die USA aufgefordert, andere Länder nicht an der Einhaltung des Atomabkommens mit Iran zu hindern. Das sagte Johnson am Mittwoch vor dem britischen Parlament in London. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag den Rückzug seines Landes aus dem Abkommen und die Wiedereinführung von Sanktionen angekündigt. Mit dem 2015 vereinbarten Deal soll Iran davon abgehalten werden, Kernwaffen zu bauen.

Spannung in Rom: Euroskeptiker verhandeln erneut über Regierung

ROM - Gibt es auf der Suche nach einer Regierung in Italien doch noch einen Last-Minute-Durchbruch? Die rechtspopulistische Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung verhandeln erneut über eine mögliche Einigung zum gemeinsamen Regieren. Beide Parteien hätten sich weitere 24 Stunden von Staatspräsident Sergio Mattarella erbeten, teilte der Präsidentenpalast am Mittwoch mit. Eigentlich war erwartet worden, dass Mattarella schon am Mittwoch eine "neutrale" Übergangsregierung benennt, um das Land über die nächsten Monate zu bringen.

Scholz zum Iran-Abkommen: Auswirkungen für Europa gering halten

BERLIN - Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran will die Bundesregierung die wirtschaftlichen Folgen möglichst klein halten. "Wir werden versuchen, alles Mögliche hinzubekommen, was dazu beiträgt, dass europäische Unternehmen nicht allzu sehr beeinträchtigt werden", sagte der Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Dienstag in Berlin. Aktuell sei das Handelsvolumen mit dem Iran zwar nicht groß, aber jeder Einzelfall müsse betrachtet werden.

ROUNDUP: 63,3 Milliarden Steuerplus für Staatskasse - Ruf nach Entlastungen

BERLIN - Die gute Konjunktur und die geringe Arbeitslosenzahl spülen weit mehr Steuergeld in die Staatskassen als bisher erwartet. Bund, Länder und Kommunen können bis zum Jahr 2022 mit 63,3 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen als noch im November 2017 prognostiziert. Das geht aus Zahlen des Arbeitskreises Steuerschätzung hervor, die Finanzminister Olaf Scholz am Mittwoch vorstellte.

ROUNDUP/Merkel: Bleiben Atomabkommen mit dem Iran verpflichtet

BERLIN - Deutschland bleibt nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien dem Atomabkommen mit dem Iran verpflichtet. Der Rückzug von US-Präsident Donald Trump aus dem Vertrag sei "schwerwiegend" und löse Bedauern und Sorge aus, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Sie bekräftigte, dass der Iran seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen weiter einhalten müsse. Dies sei bisher nach Einschätzung der internationalen Atomenergiebehörde IAEA der Fall.

ROUNDUP 3: Japan und China gehen aufeinander zu - Mehrere Vereinbarungen

TOKIO - Japan und China haben als Zeichen einer Verbesserung ihrer Beziehungen mehrere Vereinbarungen zur intensiveren Zusammenarbeit unterzeichnet. Der chinesische Premier Li Keqiang und sein japanischer Kollege Shinzo Abe einigten sich am Mittwoch darauf, einen lange geplanten Mechanismus zur See- und Luftfahrtsicherheit im kommenden Monat in Gang zu setzen. Damit sollen versehentliche Zusammenstöße in den Gewässern oder im Luftraum verhindert werden. Der Mechanismus - ähnlich dem während des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion - sieht eine Hotline sowie einen regelmäßigen Dialog zwischen Verteidigungsbeamten beider Nachbarstaaten vor.

ROUNDUP: Irans oberster Führer droht mit Ausstieg aus dem Atomdeal

TEHERAN - Der oberste iranische Führer, Ajatollah Ali Chamenei, hat mit einem Ausstieg aus dem Atomdeal gedroht, falls dieser nicht vertragsgerecht umgesetzt werden sollte. "Es besteht keinerlei Logik, in dem Abkommen zu bleiben, wenn uns das EU-Trio dessen Umsetzung nicht versichert", sagte der Ajatollah am Mittwoch. Aber auch dem EU-Trio aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland sollten die iranischen Verantwortlichen nicht ganz trauen, da sie auch Verbündete der USA seien, betonte der Kleriker, der laut Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Entscheidungen hat.

Britische Regierung 'enttäuscht' über Brexit-Schlappe im Oberhaus

LONDON - Die britische Regierung ist "enttäuscht" über eine erneute Schlappe im Oberhaus in Sachen EU-Austrittsgesetz. Das teilte ein Sprecher des Brexit-Ministeriums am späten Dienstagabend mit.

Frankreich zu US-Sanktionen: Alles tun, um Unternehmen zu verteidigen

PARIS - Frankreich will sich gemeinsam mit seinen EU-Partnern dafür einsetzen, die europäische Wirtschaft vor den Auswirkungen der US-Sanktionen gegen den Iran zu schützen. "Wir werden natürlich alles tun, um unsere Unternehmen zu verteidigen", hieß es am Mittwoch aus Kreisen des Élyséepalastes, dem Pariser Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron. "Wir werden das als Europäer tun, (...) indem wir bei der amerikanischen Regierung vorsprechen."

