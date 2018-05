Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem:

GB0003049409 Patagonia Gold PLC 09.05.2018 GB00BF5B8R55 Patagonia Gold PLC 10.05.2018 Tausch 100:1

PA5800371096 McDermott International Inc. 09.05.2018 PA5800377036 McDermott International Inc. 10.05.2018 Tausch 3:1