Auch die Ertragslage der Gruppe hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut verbessert. Nach dem kräftigen Gewinnsprung im Vorjahr lag das operative Ergebnis 2017 nochmals über dem von 2016. Die Tochtergesellschaften erreichten 2017 in Summe ein bereinigtes, operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau. Sehr erfreulich war vor allem die Ergebnissituation der Gesellschaften in Asien infolge kräftiger Umsatzanstiege. In der EMEA-Region ging das Ergebnis insgesamt leicht zurück, weil sich das preisintensive Marktumfeld negativ auf Margen und Profitabilität auswirkte. Dennoch zeigte sich bei vielen europäischen Gesellschaften eine gute Entwicklung, allen voran bei der englischen Tochtergesellschaft. Aber auch die Tochtergesellschaften in Spanien, Norwegen und Russland entwickelten sich erfreulich. Deutlich heterogener war der Geschäftsverlauf auf dem amerikanischen Kontinent, was primär auf die brasilianische Wirtschaftskrise zurückzuführen ist. Ausblick 2018 Für das Geschäftsjahr 2018 blickt das Unternehmen zuversichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...