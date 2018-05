Mainz (ots) - Woche 19/18 Donnerstag, 10.05.



Beginnzeitkorrekturen: 6.10 ZDF.reportage Urlauber in Seenot Pannenhelfer auf dem Wasser Deutschland 2014



6.40 ZDF.reportage Kreuzfahrt XXL Unterwegs auf dem größten Schiff der Welt Deutschland 2017



7.10 ZDF.reportage Kreuzfahrt XXL Freizeitstress in der Karibik Deutschland 2017



7.40 Feriencheck: Lissabon Paläste, Parks und Monsterwellen Deutschland 2017



8.25 Mallorca - Alarm am Ballermann Partypolizei, Luxusurlaub und die Schattenseiten



9.10 ZDF.reportage Mallorca vor dem Kollaps Ansturm auf die Urlaubsinsel Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017



22.25 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017



23.10 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017



23.55 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Backwaren, Fruchtsäfte & Co. Deutschland 2018



0.35 Rivalen: Pepsi und Coca-Cola Frankreich 2014



1.20 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016



2.05 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017



2.50 Tatort Telefon Bei Anruf Abzocke Deutschland 2017



3.30 Die Subway-Falle Falsche Versprechen des Sandwich-Giganten



4.15 Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie Frankreich 2018



4.55 ZDF.reportage Klagen über Klagen Verwaltungsgerichte am Limit Deutschland 2018



Freitag, 11.05.



Beginnzeitkorrekturen:



17.20 Die Geschichte der RAF Die dritte Generation und das Ende der RAF Deutschland 2014



18.05 Der Fall Susanne Albrecht Die vielen Leben einer RAF-Terroristin Deutschland 2017



18.50 Despoten Mussolini - Ikone des Faschismus Großbritannien 2015



19.35 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Genossin Nummer eins Deutschland 2016



23.10 ZDF-History Stalin - Der rote Zar Deutschland 2017



23.55 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018



0.40 heute journal



1.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017



1.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017



2.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017



3.15 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017



4.00 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 22/18 Donnerstag, 31.05.



Bitte Programmänderung beachten:



14.30 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



"ZDF-History: Das Geheimnis von Loch Ness" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen )



Woche 23/18 Montag, 04.06.



Bitte Programmänderung beachten:



14.15 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



"ZDF-History: Das Geheimnis von Loch Ness" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )



