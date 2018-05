Mainz (ots) - Freitag, 11. Mai 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Matthias Matschke, Schauspieler Julia Bremermann, Schauspielerin



Ärger in der Waschanlage - Was tun bei Schäden am Auto? Armut bei Alleinerziehenden - Sie haben besonders oft Geldsorgen Leckere und fruchtige Bananencreme - Dessert-Rezept von Armin Roßmeier







Freitag, 11. Mai 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Ralph Szepanski



Vatertag im Sauerland - Spaß für die einen, Stress für andere







Freitag, 11. Mai 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Barbara Schöneberger musikalisch - Neues Album der Moderatorin Ryan Reynolds in Berlin - "Deadpool 2" kommt ins Kino Stefanie Giesinger in Cannes - Model besucht die Filmfestspiele







Freitag, 11. Mai 2018, 23.25 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Wie halten es die Deutschen mit ihren Revolutionen?



"aspekte" wird zur Bühne für ein Gespräch über deutsche Revolutionen. Erwartet werden der Soziologen Heinz Bude ("Adorno für Ruinenkinder. Eine Geschichte von 1968"), der Autor Dietmar Dath ("Karl Marx. 100 Seiten") und die Historikerin Christina von Hodenberg, die in "Das andere Achtundsechzig. Gesellschaftsgeschichte einer Revolte" die Rolle von Frauen in der Studentenbewegung beleuchtet. Mit dabei sind auch der Journalist Jan Fleischhauer, der in der politischen Rechten heute das Erbe der Achtundsechziger ausmacht, und die Sängerin und Zeitzeugin Katja Ebstein, die mit Rudi Dutschke befreundet war. Das Gespräch leiten Katty Salié und Jo Schück.



