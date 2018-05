VAT begibt erfolgreich die erste Anleihe über CHF 200 Millionen

VAT Group AG hat am 9. Mai 2018 ihre erste Anleihe über CHF 200 Millionen begeben. Die Anleihe wird mit 1.50% verzinst und hat eine Laufzeit über 5 Jahre. Die Auszahlung der Anleihe erfolgt am 23. Mai 2018 und wird anschliessend an der SIX Swiss Exchange registriert. (ISIN: CH0417086052)

Die Emission stiess auf eine rege Nachfrage bei den Anlegern und wurde zu einem Ausgabepreis von 100.00% platziert. VAT nutzt die derzeit vorteilhaften Bedingungen am Kapitalmarkt und verwendet den Erlös zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung.

Finanzkalender

Generalversammlung Donnerstag, 17. Mai 2018 Ex-Datum Dienstag, 22. Mai 2018 Dividendenausschüttung Donnerstag, 24. Mai 2018 Halbjahresergebnis 2018 Freitag, 24. August 2018 Trading-Update Q3/2018 Donnerstag, 25. Oktober 2018 Jahresergebnis 2018 Freitag, 8. März 2019 Generalversammlung Donnerstag, 16. Mai 2019

ÜBER VAT

VAT ist der führende globale Entwickler, Hersteller und Zulieferer von hochwertigen Vakuumventilen. Vakuumventile von VAT sind unternehmenskritische Komponenten für hochentwickelte Prozesse zur Fertigung innovativer Produkte, die wir täglich verwenden, etwa für Mobilgeräte, Flachbildschirme oder Solarpanels. VAT umfasst drei berichtspflichtige Segmente: Ventile, Global Service und Industry bieten hochwertige Vakuumventile, Mehrventilmodule, Membranbälge und zugehörige Mehrwert-dienste für ein breites Spektrum an Vakuumanwendungen. Die VAT Group ist ein globaler Akteur und beschäftigt über 2'000 Mitarbeitende. Die wichtigsten Produktionszentren befinden sich in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien). Im Geschäftsjahr 2017 belief sich der Nettoumsatz auf CHF 692 Mio.

