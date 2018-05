Hier geht's zum Video

Erst im Mai ist startet der deutsche Aktiemarkt in diesem Jahr wieder bei Null...mehr dazu und weshalb jetzt äußerste Vorsicht geboten ist, erfahren Sie in dieser Sendung. Christoph Zwermann von Zwermann Financial im Gespräch mit Johanna Claar von DerAktionaerTV, über den weitersteigenden Ölpreis, das Aufkündigen des Atomabkommens zwischen den USA und dem Iran, die derzeitigen Devisen-Kapriolen und einen Einzelwert mit dem Fuß auf dem Gaspedal.