Die Quartalszahlen von HeidelCement lassen zu wünschen übrig. Der kalte Winter in Nordamerika und Europa verhagelt die Bilanz. Rückläufiger operativer Gewinn und Umsatz und unterm Strich ein Verlust von 23 Millionen Euro. So sieht die Bilanz von HeidlbergCement im ersten Quartal aus. Weshalb die Analysten mit noch schlechteren Zahlen gerechnet haben und was die Aktie jetzt dennoch attraktiv macht, erfahren Sie in dieser Sendung.