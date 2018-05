Hier geht's zum Video

Das Dax-Schwergewicht Siemens hat den Anlegern in diesem Jahr noch nicht viel rFeude bereitet. Warum die Siemens-Aktie dennoch ein Kauf ist... Siemens steckt mitten im Konzernumbau: im März brachte der Konzern erfolgreich die Medizintechniksparte Healthineers an die Börse, die Umstrukturierung der Windenergie-Tochter Gamesa läuft, an dem Deal zwischen der Bahnsparte und dem französischen Unternehmen Alstom sieht es nach Abschluss aus und noch in diesem Jahr soll die neue Strategie 2020 vorgestellt werden. Wann sich die Vorhaben bezahlt machen und weshalb sich ein Einstieg schon jetzt lohnt, erfahren Sie hier.