Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Plus geschlossen. Der Leitindex SMI bewegte sich während des ganzen Börsentags in einem engen Band und zog erst gegen Börsenschluss etwas an. Händler sprachen von einem über weite Strecken lethargischen Handel mit sehr tiefen Volumina. Viele Marktteilnehmer hätten sich vor dem Feiertag bereits früh in ein verlängertes Wochenende verabschiedet. Und viele hätten sich nach der Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump ohnehin nicht exponieren wollen.

Das Gros der Anleger habe jedoch auch mit Gelassenheit auf Trumps wenig überraschenden Schritt reagiert, meinten Analysten. Ein drohender Ausverkauf sei nie im Raum gestanden. Und dies, obwohl manche Experten vor einer Eskalation bis hin zu militärischen Interventionen warnten. Als Beleg für die Gelassenheit dient der Volatilitätsindex VSMI, der als Angstbarometer der hiesigen Investoren gilt: Er bildete sich am Mittwoch deutlich zurück. Für Bewegung sorgte Trumps Entscheid hingegen beim Ölpreis, der erneut anzog - was dem Aktienmarkt in der Tendenz hilft und den schliesslich freundlichen Ausklang des Börsentags erklärt.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,44 Prozent höher bei 8'984,10 Punkten und damit auf Tageshoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader ...

