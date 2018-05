Die Techgiganten aus dem Silicon Valley pumpen Milliarden in die Erforschung der Unsterblichkeit. Sie codieren das Erbgut um und locken mit dubiosen Transfusionen.

Der Befund schockierte Craig Venter. Regelmäßig lässt er seinen Körper auf mögliche Krankheiten durchleuchten. Und er nutzt dabei natürlich die Dienste seines eigenen Unternehmens: Human Longevity bietet seit ein paar Jahren einen Gesundheitstest namens Health Nucleus an, der unter anderem das Erbgut auf verdächtige Muster untersucht. Bei Venter schlug die Software Alarm - Verdacht auf Prostatakrebs. Zwei Wochen später wurde er operiert. "Herkömmliche Untersuchungen hatten nichts ergeben", sagt Venter.

Der Molekularbiologe, 71, ist wegen seiner Verdienste bei der Genanalyse einer der bekanntesten Wissenschaftler der Welt. Vor 18 Jahren gelang ihm gemeinsam mit einem Forscherteam erstmals, das komplette Genom eines einzelnen Menschen zu entziffern. Es war sein eigenes - und es war der Startschuss zu einer umfangreichen Bibliothek, in der Venter das genetische Material der Menschheit sammelt und sortiert. Sein Ziel: das Leben verlängern. Den Tod ausrotten.

Für Venter ist das frühzeitige Entdecken von Krankheiten der erste Schritt hin zu einem längeren Leben. Das Erbgut sei "die Software des Lebens", dessen gründliche Auswertung sogar das erreichbare Alter enthüllt. In einem zweiten Schritt gehe es dann darum, die Lebensdauer zu dehnen. Womöglich bis ins Unendliche.

Das Streben nach dem ewigen Leben ist ein uralter Menschheitstraum. In der griechischen Antike erbat Eos, die Göttin der Morgenröte, von Zeus Unsterblichkeit für ihren Gatten Tithonos. Sie vergaß allerdings, den Göttervater auch um Tithonos' ewige Jugend zu bitten. Und so alterte und schrumpfte der Gatte, unfähig zu sterben - bis Zeus ihn endlich aus Mitleid in eine Zikade an Eos' Seite verwandelte.

Im Silicon Valley wollen sie es heute besser machen. Sergey Brin und Larry Page, die einst die Suchmaschine Google gründeten und ihr Geschäft heute unter der Holding Alphabet neu sortiert haben, starteten vor fünf Jahren die geheimnisvolle Firma Calico mit dem Ziel, das Altern zu heilen.

"Wir denken immer, dass die Heilung von Krebs diese große Sache ist, die die Welt komplett verändern wird", philosophierte Page in einem Interview mit dem "Time Magazine". Der Investor Peter Thiel betonte vor zwei Jahren auf einer Internetkonferenz, dass viele Krankheiten im Alter ausbrechen. "Vielleicht finden wir, wenn wir ein Mittel gegen das Altern entdecken, nebenbei auch eines gegen den Krebs." Auch Unternehmenssoftware-Tycoon Larry Ellison oder Handels-Titan Jeff Bezos stecken Milliarden in die Suche nach dem Super-Lebens-Mittel. Und der prominente Start-up-Brutkasten Y-Combinator hat gerade bis zu einer Million Dollar für Jungunternehmer ausgelobt, die an einer Verlängerung der Lebensspanne arbeiten oder am gesünderen Altern. "Ich bin überzeugt, dass auf diesem Gebiet eine Menge wertvolle Unternehmen entstehen", sagt dessen Chef Sam Altman.

Im Labor gezüchtete Organe als Ersatz

Aber 150 Jahre leben oder mehr - ist das überhaupt möglich? Was ist Science-Fiction? Und welche biologischen Grenzen sind wirklich dehnbar? Wenn das menschliche Erbgut, so die Idee der Biooptimisten, eine Art Software ist, dann lässt es sich nicht nur entschlüsseln und verstehen, sondern auch manipulieren. Das Altern wäre dann ein Programm, das sich stoppen oder in eine Endlosschleife schicken lässt. Venters DNA-Bibliothek ist gewissermaßen die Grundlage dazu: eine Bibliothek des Lebens und seiner Feinde. Und eine Bibliothek, die immer leichter zugänglich ist. Vor zehn Jahren kostete es noch zehn Million Dollar, das Erbgut eines Menschen zu sequenzieren. Inzwischen sind die Kosten dank günstiger und leistungsstarker Rechner auf unter 1000 Dollar gerutscht.

Tatsächlich sind Forscher und Biotechunternehmen längst dabei, die DNA wie Software umzuprogrammieren: Die Genschere Crispr verspricht, einzelne Gene herauszuschneiden, um das Risiko einer Ansteckung mit HIV zu mindern. Andere Unternehmen schicken Biosensoren, bestückt mit Enzymen oder Antikörpern, auf eine Reise durch den Blutkreislauf, um die Funktionen des Körpers zu überwachen, ihn zu schützen und zu stimulieren.

Seit 15 Jahren arbeiten Forscher daran, Ersatzteile wie Haut, Lebergewebe oder Blutgefäße selber herzustellen - via 3-D-Drucker. Deren Kartuschen werden mit einem Gemisch aus Zellen und Polymeren gefüllt. Noch sind die Fortschritte bescheiden. Das Drucken von vollständigen Organen scheint noch Jahrzehnte entfernt. Aber einem Forscherteam der Universität von Kalifornien in San Diego gelang es bereits, künstliche Blutgefäße innerhalb von wenigen Sekunden zu drucken. Mäusen haben die Forscher diese bereits erfolgreich eingepflanzt. Ein wichtiger Fortschritt, damit künstliche Organe sich am Leben halten und sich eines Tages auch in den menschlichen Körper einfügen.

Durchaus vorstellbar, dass am Ende dieses Prozesses eine Person in eine brandneue Hülle schlüpfen kann. Ray Kurzweil, der für den Google-Mutterkonzern Alphabet arbeitet und dessen Gründer berät, hält dies von 2045 an für möglich. Er ist davon überzeugt, dass das Gehirn letztlich nur ein seelenloser, ausgeklügelter Computer ist - unabhängig von einem Körper, der ihn vorübergehend beheimatet. Und für den Fall, dass es länger ...

