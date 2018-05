Hier geht's zum Video

Nebem dem geplanten US-Deal der Telekom-Tochter mit Sprint und dem Vodafone-Vorstoß in den deutschen Markt treten die Quartalszahlen der Deutschen Telekom fast in den Hintergrund. Gerade erst ist die Deutsche Telekom mit der seit Jahren geplanten Übernahme von Sprint durch die US-Tochter T Mobile US weiter, kommt schon der nächste Konkurrent auf die Agenda: Vodafone will die Liberty Global-Tochter Unity Media kaufen. Geht der Deal durch, würde Vodafone 30% am deutschen Telekommunikationsmarkt halten. Wie das am Aktienmarkt ankommt, was die Quartalszahlen der Deutschen Telekom aussagen, und weshalb die Telekom-Aktien jetzt durchaus noch einen Kauf wert sind, erfahren Sie in dieser Sendung von Johanna Claar.