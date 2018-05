ERYTECH Pharma (Euronext Paris: ERYP Nasdaq: ERYP), ein Biopharma-Unternehmen, das sich mit der klinischen Phase der Entwicklung innovativer Therapien durch Einkapseln von therapeutischen Arzneimittelwirkstoffen in roten Blutkörperchen befasst, kündigte heute an, dass es seine Telekonferenz für das erste Quartal 2018 mit Live-Übertragung am Dienstag, den 15. Mai 2018 um 14.30 Uhr CEST/8.30 Uhr EST ausrichten wird, um betriebliche Höhepunkte zu erörtern.

An dem Anruf kann über die folgenden Telekonferenznummern teilgenommen werden, gefolgt von der Konferenz-ID-Nr.: 3498017#: USA/Kanada: +1 409 350 3501 Vereinigtes Königreich: +44 2031070289 Schweiz: +41 445802606 Deutschland: +49 6922224728 Frankreich: +33 176748988 Belgien: +32 24003547 Schweden: +46 856619361 Finnland: +358 972519310 Niederlande: +31 207075547 Spanien: +34 914142503

Die Live-Übertragung kann über den folgenden Link verfolgt werden: https://edge.media-server.com/m6/p/wq3dzxoy

Eine archivierte Wiedergabe der Konferenz wird 7 Tage lang unter folgender Nummer abrufbar sein: 1 800 585 8367, Konferenz-ID: 3498017#. Die aufgenommene Live-Übertragung wird auf der Webseite von ERYTECH unter dem Abschnitt "Investors" auf http://investors.erytech.com verfügbar sein.

Über ERYTECH und eryaspase (GRASPA): www.erytech.com

ERYTECH ist ein 2004 in Lyon (Frankreich) gegründetes Biopharma-Unternehmen, das sich mit der klinischen Phase der Entwicklung innovativer Therapien für seltene Krebsformen und seltene Krankheiten befasst. Mithilfe seiner unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform, die auf einer neuartigen Technologie zur Einkapselung von Arzneimittelwirkstoffen in roten Blutkörperchen basiert, hat ERYTECH eine Pipeline von Produktkandidaten entwickelt, die auf Märkte mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielt. Der anfängliche Schwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produkten, die am Aminosäurenstoffwechsel von Krebszellen ansetzen und diesen für ihr Überleben unerlässliche Nährstoffe entziehen.

Eryaspase, das Hauptprodukt des Unternehmens, ebenfalls bekannt unter dem Handelsnamen GRASPA, enthält das Enzym L-Asparaginase eingekapselt im Innern roter Spender-Blutkörperchen. L-Asparaginase dezimiert Asparagin, eine natürlich vorkommende Aminosäure, die unerlässlich für das Überleben und die Proliferation von Krebszellen ist. L-Asparaginase ist eine Standardkomponente einer auf mehreren Wirkstoffen basierenden Chemotherapie zur Behandlung der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) im Kindesalter. Die Nebenwirkungen schränken jedoch die Einhaltung des Behandlungsplans ein, insbesondere bei Erwachsenen und geschwächten Patienten.

Für Eryaspase fanden sich in verschiedenen klinischen Studien zur ALL positive Ergebnisse hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit, darunter eine Phase-II-Studie mit Patienten über 55 Jahren und eine Phase-II/III-Studie an Patienten mit rezidivierter oder refraktärer ALL. Bei Pankreaskrebs wurden positive Ergebnisse in einer Phase-IIb-Studie mit Eryaspase als Zweitlinientherapie bei Patienten mit metastasiertem Pankreaskrebs erzielt. ERYTECH bereitet zurzeit die Einleitung einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase III zu Eryaspase als Zweitlinientherapie beim metastasierten Pankreaskrebs und von Phase-II-Studien zu Eryaspase als Erstlinientherapie bei Pankreaskrebs und triple-negativem Brustkrebs vor.

ERYTECH produziert Eryaspase in einer eigenen Betriebsstätte für die GMP-konforme Herstellung in Lyon (Frankreich) sowie einer Anlage für die klinische Fertigung in Philadelphia (USA). ERYTECH hat mit Orphan Europe (Recordati-Gruppe) eine Lizenz- und Vertriebspartnerschaft für Eryaspase bei ALL und AML in Europa und mit TEVA für ALL in Israel getroffen, die das Medikament unter dem Markennamen GRASPA vermarkten werden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und die US-Gesundheitsbehörde FDA haben Eryaspase den Orphan-Drug-Status zur Behandlung von ALL, AML und Pankreaskrebs zuerkannt.

Neben Eryaspase entwickelt ERYTECH zurzeit Erymethionase, in roten Blutkörperchen eingekapselte Methionin-?-Lyase, die in den Aminosäure-Stoffwechsel der Krebszellen eingreift und ein Aushungern des Tumors induzieren sollen. Außerdem untersucht ERYTECH gegenwärtig den Einsatz seiner ERYCAPS-Plattform bei der Entwicklung von Krebsimmuntherapien (ERYMMUNE) und Enzymersatztherapien (ERYZYME).

ERYTECH ist am NASDAQ Global Select Markt in den Vereinigten Staaten (Ticker-Symbol: ERYP) und am regulierten Markt der Euronext in Paris notiert (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker-Symbol: ERYP) und ist Teil der Indizes CAC Healthcare, CAC Pharma Bio, CAC Mid Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech.

