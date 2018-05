Das Jahr 2018 ist bislang in jedem Fall ein riesiger Erfolg für die Anleger des Streaming-Dienst-Anbieters Netflix, denn die Aktie konnte in den ersten 5 Monaten des Jahres bereits 71 % an Wert hinzugewinnen. Ein Ende der Aufwärtsentwicklung zeichnet sich zudem aus charttechnischer Sicht bisher noch nicht ab, sodass es durchaus noch weiter nach oben gehen könnte.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Wochenbasis liefert keine neuen Signale!

Auf langfristige Sicht ist der Aufwärtstrend ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...