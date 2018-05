Eine positive Meinung zur BASF-Aktie hat der Analyst Thomas Wrigglesworth von der Citigroup. Dieser stuft die Aktie weiterhin mit "Buy" ein. Das Unternehmen sei mit Blick auf die Jahre 2018 und 2019 auf Kurs, schrieb er in einer aktuellen Studie. Das letzte Quartal sei zwar von negativen Wechselkurseffekten, schlechtem Wetter und Produktionsausfällen geprägt gewesen. In Sachen Produktionsausfällen dürfte sich die Lage allerdings in Zukunft entspannen.

