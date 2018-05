CFRA senkt Deutsche Post auf 'Hold' und Ziel auf 38 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat die Aktie der Deutschen Post nach Zahlen zum ersten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 38 Euro gesenkt. Die Resultate des Logistikkonzerns seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019.

HSBC hebt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel hoch auf 223 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Allianz SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 213 auf 223 Euro angehoben. Analyst Dhruv Gahlaut lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versicherern die attraktive Bewertung der Papiere der Münchner. Er hob zudem die starke Kapitaldecke und das entsprechende Ausschüttungspotenzial positiv hervor.

Kepler Cheuvreux hebt Siemens auf 'Buy' - Ziel 130 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Siemens nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 121 auf 130 Euro angehoben. Analyst William Mackie sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem starken zweiten Geschäftsquartal des Elektrokonzerns. Angesichts der erfolgreichen Umstrukturierung der Konzernstruktur und einer robusten operativen Leistung empfiehlt er die Aktie bei einem erhöhten Kursziel nun zum Kauf.

Commerzbank senkt Aareal Bank auf 'Hold' - Ziel 43 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Aareal Bank von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Sein Kursziel von unverändert 43 Euro sei inzwischen fast erreicht, schrieb Analyst Michael Dunst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen ließ er nach erwartungsgemäßen Quartalsergebnissen des Immobilienfinanzierers unangetastet.

HSBC senkt Hannover Rück auf 'Reduce' - Ziel 110 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Hannover Rück von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 116 auf 110 Euro gesenkt. Analyst Dhruv Gahlaut gibt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versicherern den Papieren von Munich Re und Swiss Re den Vorzug. Das Lebens-Rückversicherungsgeschäft der Hannover Rück schätzt er etwas vorsichtiger ein als bisher.

Commerzbank senkt Uniper auf 'Reduce' - Ziel 23,40 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Uniper vor Zahlen zum ersten Quartal von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 23,40 Euro belassen. Analystin Tanja Markloff rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem schwachen Jahresauftakt des Kraftwerkbetreibers. Das pessimistischere Votum begründete sie mit der aktuellen Bewertung der Aktie, die derzeit 16 Prozent über dem von ihr berechneten fairen Wert gehandelt wird.

Commerzbank hebt HHLA auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat HHLA vor Zahlen zum ersten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 24 Euro belassen. Der Hafenbetreiber dürfte ein starkes Auftaktquartal verzeichnet haben, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einem etwas über dem Konsens liegenden operativen Ergebnis (Ebit) von 46 Millionen Euro.

HSBC senkt Generali auf 'Hold' - Ziel 17 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie von Generali nach dem jüngsten Kurszuwachs von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen. Die Bewertung des Versicherers habe inzwischen nur noch wenig Luft nach oben, begründete Analyst Steven Haywood das neue Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

CFRA hebt Glencore auf 'Buy' - Ziel 410 Pence

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Glencore nach einer positiven Gerichtsentscheidung in der Demokratischen Republik Kongo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 410 Pence belassen. Zudem habe der Bergbaukonzern seine Produktionsziele für das afrikanische Land bestätigt, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Glencore-Papiere sei angesichts gestiegener Risiken immer attraktiver geworden.

CS startet Siemens Gamesa mit 'Outperform' - Ziel 15,70 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse (CS) hat Siemens Gamesa mit "Outperform" und einem Kursziel von 15,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Windturbinenhersteller habe eine dominante Stellung im Offshore-Bereich, wo sich die Preissetzungsmacht verbessern sollte, und dürfte von steigenden Margen profitieren, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0443 2018-05-09/21:35