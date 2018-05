So langsam bewegt sich die Aurelius-Aktie wieder in Richtung des Allzeithochs vom März 2017. Damals erreichte der Aktienkurs der Beteiligungsgesellschaft die Marke von rund 67 Euro. Nach der Short-Seller-Attacke Ende März sackte die Aktie in der Folge massiv ab. Seitdem bewegte sich der Kurs ganz langsam wieder nach oben. Mehr als ein Jahr später wird die Geduld der Anleger, die dabei geblieben sind, belohnt. Heute steht die Aktie bei rund 64 Euro.

