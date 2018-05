Der Megatrend Industrie 4.0 ist in aller Munde. Dies ist auch bei Siemens der Fall, denn das Digitalisierungsgeschäft erfährt starke Wachstumsraten. Die Digital-Sparte von Siemens generierte eine Ergebnissteigerung in Höhe von 40 Prozent. Keine andere Sparte erreichte im zweiten Quartal ein solch starkes Ergebniswachstum. Insgesamt erwirtschaftete Siemens von Januar bis März einen Umsatz in Höhe von 20,1 Milliarden Euro. Damit blieb dieses Ergebnis nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

