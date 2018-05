Evotec ist am Mittwoch noch einmal deutlich nach unten gesackt. Die Hoffnungen auf eine schnelle Kurserholung haben sich nach Meinung von Chartanalysten daher zerschlagen. Die Aktie befinde sich vielmehr in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dabei hat der Wert nun sogar die 13-Euro-Marke durchbrochen und konnte die dortige Unterstützung nicht halten. Nun kann es sogar schnell in Richtung 12 Euro nach unten gehen. Die Zeichen sind nach dem Mittwochhandel noch einmal wesentlich ungünstiger geworden.

