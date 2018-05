London (ots/PRNewswire) - Laut einem heute veröffentlichten

Research-Report von Reuters Plus - dem Studio für Markeninhalte des

weltweit größten internationalen Anbieters von Multimedia-Nachrichten

- sind Verbraucher zunehmend an Inhalten interessiert, die ihre

Persönlichkeit reflektieren und die in dem von ihnen bevorzugten Ton

und Stil bereitgestellt werden.



Aus dem auf der Grundlage einer neuen weltweiten Umfrage unter den

Nutzern von Reuters.com erstellten Content Connect II Report geht

hervor, dass 77 % der Verbraucher weltweit zukünftig Inhalte mit

einem höheren Personalisierungsgrad erwarten. Der Report zeigt, dass

Kampagnen mit Markeninhalten effektiver sind, wenn sie

personalisierte Elemente beinhalten. Dabei waren 63 % der Verbraucher

der Meinung, dass sie sich durch für sie persönlich interessante

Inhalte besser von der mit den Inhalten assoziierten Markenbotschaft

angesprochen fühlen, und 58 % der Verbraucher sehen Marken positiver,

wenn sie die Inhalte vermitteln, die ihren Interessen entsprechen.



Die von Synergy Research and Consulting durchgeführte Umfrage

betont die Bedeutung des Stils und Tons von Markeninhalten und fand

heraus, dass bestimmte inhaltliche Schwerpunkte unterschiedliche

Persönlichkeitstypen ansprechen. Beispielsweise ergab die Umfrage,

dass der Top-Persönlichkeitstyp für Geschäfts- und Finanzinhalte

"ehrgeizig" ist, während Inhalte aus Kunst und Kultur überwiegend von

"kreativen" Personen, Inhalte aus der Politik von "unverblümten"

Personen und Reiseinhalte von "spontanen" Personen bevorzugt werden.



Die Umfrage identifiziert außerdem die Attribute in

Markeninhalten, die von Verbrauchern als am interessantesten

betrachtet werden. Demzufolge finden Verbraucher auf der ganzen Welt

gesponserte Inhalte interessanter, die zum Nachdenken anregen (64 %),

die Vorstellungskraft beflügeln (58 %), mit Humor präsentiert werden

(55 %) und innovativ sind (51 %).



Dem Content Connect II Research-Report zufolge sind Verbraucher

für neue und innovative Wege bei der Interaktion mit den Inhalten

offen. Der Report zeigt, dass sich Verbraucher von unterschiedlichen

Formaten angesprochen fühlen, von denen kurze Artikel (64 %),

umfassende Analysen (60 %), Videos (55 %) und Infografiken (45 %) an

der Spitze stehen.



Hinsichtlich der Formate würden es 71 % der an Markeninhalten

interessierten Verbraucher vorziehen, dass ihre bevorzugten Marken

Websites, Website-Bereiche oder Webseiten sponsern, wobei 57 % es

lieber sehen würden, dass Marken Artikel auf Websites, auf Webseiten

oder in Apps sponsern.



Insgesamt sind Verbraucher zunehmend der Meinung, dass Marken vom

Sponsoring qualitativ hochwertiger Inhalte profitieren können: 68 %

stimmen dieser Aussage zu, im Vergleich zu 60 % im vergangenen Jahr.

Darüber hinaus stehen Zielgruppen weiterhin Markeninhalten

aufgeschlossen gegenüber, wenn sie an der Thematik interessiert sind,

was in einer Zustimmung von 75 % zum Ausdruck kommt, die im Vergleich

zum Vorjahr unverändert geblieben ist.



Munira Ibrahim, der SVP für Sales and Content Solutions von

Reuters, sagte: "Während Content-Marketing und Markeninhalte

weiterhin ein solides Wachstum verzeichnen, fordern Verbraucher

zunehmend relevantere und personalisiertere Inhalte. Diese Recherche

zeigt, dass Content-Marketer die Vorlieben und Persönlichkeiten ihrer

Zielgruppen wirklich verstehen müssen, um das Interesse und

Engagement von Verbrauchern maximieren zu können. Dies hat für

Reuters Plus bei der Bereitstellung effektiver Lösungen für unsere

Kunden eine hohe Priorität."



Basierend auf den Umfrageergebnissen identifiziert der Content

Connect II Report sieben Schritte für Content-Marketer, die beim

Aufbau erfolgreicher Kampagnen mit Markeninhalten berücksichtigt

werden sollten. Diese Schritte sind hier

(https://plus.reuters.com/en/news/contentconnect2018.html) zu finden.



Die weltweite Online-Umfrage wurde zwischen dem 15. Februar und 6.

März 2018 unter 752 Nutzern von Reuters.com durchgeführt.



Der vollständige Content Connect II Report ist hier (https://plus.

reuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/reuters-plus/report/Con

tentConnect2018.pdf) abrufbar.



Reuters



Reuters, die Nachrichten- und Mediensparte von Thomson Reuters,

ist der weltweit größte internationale Anbieter von

Multimedia-Nachrichten und erreicht täglich mehr als eine Milliarde

Menschen. Reuters liefert vertrauenswürdige Wirtschafts- und

Finanznachrichten, nationale und internationale Nachrichten für

Fachleute über die Thomson Reuters Desktops, für die

Medienorganisationen der Welt und direkt für die Verbraucher über

Reuters.com (http://www.reuters.com/) und Reuters TV. Folgen Sie den

Neuigkeiten über Reuters unter @ReutersPR

(https://twitter.com/reuterspr).



Reuters Plus



Reuters Plus ist das Studio für Markeninhalte des weltweit größten

internationalen Anbieters von Multimedia-Nachrichten. Weitere

Informationen finden Sie unter plus.reuters.com

(http://plus.reuters.com/).



Originaltext: Reuters

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005086

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005086.rss2



Pressekontakt:

Pete Biggs

+442075424214

Pete.biggs@thomsonreuters.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/13199/THOMSON_REUTERS_LOGO.jpg