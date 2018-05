von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Das Konzept war schnell auf den Punkt gebracht: ein weltweit anlegender Aktienfonds, der sich an der Dividendenrendite der Unternehmen orientiert. So ein Portfolio wollten die Produktverantwortlichen der DWS gern in ihrer Angebotspalette haben. Doch die gestandenen Fondsmanager des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...