Die "Westfälische Nachrichten" über den Ausstieg der USA aus dem Atom-Deal mit dem Iran:

"Europa stemmt sich mit aller Kraft gegen die politischen Brandstifter im Weißen Haus. Die Erfolgsaussichten, das Abkommen mit dem Iran aufrechtzuerhalten, sind gegen die ökonomische Macht Amerikas indes nicht rosig. Das Absurde an der Situation: Trump treibt die Europäer nun gerade in die Arme von Wladimir Putin und Xi Jinping in China. Doch Europa wird sich nur dann behaupten können, wenn es sich zu einer starken Einheit zusammenrauft und seinen eigenen Weg findet."/al/DP/tos

AXC0008 2018-05-10/05:35