Apple (WKN:865985) beeindruckte die Investoren diese Woche mit einem beschleunigten Wachstum beim Umsatz und Gewinn pro Aktie. Die starke Dynamik von Apple zeigt sich auch in einem zweistelligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr bei den Umsätzen mit dem iPhone, Services und anderen Produkten. Apple profitierte auch vom Umsatzwachstum in allen geografischen Segmenten im Vergleich zum Vorjahr, einschließlich eines beeindruckenden Anstiegs von 21 % in der Region China, dem drittgrößten geografischen Segment von Apple. Aber es gibt mehr zu entdecken als die Zahlen. Die Investoren können aus der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal wichtige Erkenntnisse über das Unternehmen gewinnen. Hie sind vier ...

