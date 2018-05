Der Dax dürfte sich laut Börsianern zum Handelsstart an Christi Himmelfahrt kaum bewegen. Wegen des Feiertags rechnen die Experten mit eher mageren Umsätzen. Am Mittwoch war der deutsche Leitindex unterstützt von ermutigenden Firmenbilanzen um 0,2 Prozent auf 12.943 Punkte gestiegen. Die Wall Street hatte ihre Gewinne nach Handelsschluss in...

Den vollständigen Artikel lesen ...