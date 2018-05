Autofahren kostet so viel wie noch nie in diesem Jahr. Der steigende Ölpreis treibt auch den Benzinpreis. Entlastung ist nicht in Sicht.

Die Autofahrer haben bereits gespürt, was der Verkehrsclub ADAC nun mit einer Meldung bestätigt: Der Liter Super E10 kostet in dieser Woche an den deutschen Tankstellen im Mittel 1,413 Euro. Ein Liter Diesel liegt bei 1,251 je Liter. Das sind die bisher höchsten Preise in diesem Jahr.

Ursache ist der gestiegene Ölpreis als Basisstoff für Benzin. Es wird die Verbraucher kaum trösten, dass die Jahreshochs hinter den Allzeit-Tops zurückstehen. Zur Erinnerung: Am stärksten zur Kasse gebeten wurden die Deutschen vor acht Jahren beim Ölpreishoch. Damals kostete der Liter Benzin rund 1,60 Euro.

Jetzt hat der Ölpreis nach langem Verfall wieder einen Lauf. Den jüngsten Grund lieferte US-Präsident Donald Trump mit seiner Aufkündigung des Iran-Abkommens. Die neuen Sanktionen befeuern die Öl-Diskussion, denn der Iran ist ein wichtiges Förderland. So kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli am Mittwoch 76,70 US-Dollar. Das waren 1,85 Dollar mehr als am ...

