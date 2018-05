-9,26 Prozent als Quittung für insgesamt im Rahmen der Erwartungen liegende Quartalszahlen? Was war denn da gestern bei ProSieben SAT.1 los? Ein Grund, warum die Aktie angesichts dieser eigentlich unauffällig wirkenden Ergebnisse so deutlich abverkauft wurde, mag in der Aussage gelegen haben, dass man seitens des Medienkonzerns für das zweite und dritte Quartal schwächere operative Ergebnisse erwartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...