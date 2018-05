flatex Morning-news Öl (Brent)

The trend is your friend - diese alte Börsenweisheit gilt derzeit auch für den Ölpreis der Nordseesorte Brent. Erneut schloss das schwarze Gold gestern sehr fest bei 77,43 US-Dollar, ein neues Jahreshoch. Im längerfristigen Chartbild ist der Kurs damit an einer Marke angekommen, wo sich aus dem Hoch vom Mai 2015 bei 78,69 US-Dollar ein horizontaler Widerstand ableiten lässt.

Sollte der Kurs hier Schwäche zeigen, dann wäre das ein möglicher Ausgangspunkt für einen Rücksetzer. Ansonsten ist der Aufwärtstrend bei Öl absolut intakt, Short-Signale sind im Moment im Chart nicht auszumachen.

