Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Sixt -0,81% auf 109,7, davor 11 Tage im Plus (25,9% Zuwachs von 87,85 auf 110,6), EUR/JPY Spot +0,45% auf 130,057, davor 10 Tage im Minus (-2,73% Verlust von 133,11 auf 129,48), Alibaba Group Holding -0,45% auf 195,43, davor 9 Tage im Plus (15,33% Zuwachs von 170,22 auf 196,31), TUI AG -1,03% auf 19,77, davor 8 Tage im Plus (7,89% Zuwachs von 18,52 auf 19,98), Oberbank AG Stamm +0,23% auf 86,6, davor 8 Tage ohne Veränderung , ProSiebenSat1 -9,26% auf 28,22, davor 6 Tage im Plus (3,74% Zuwachs von 29,98 auf 31,1), E.ON -0,08% auf 9,528, davor 6 Tage im Plus (7,25% Zuwachs von 8,89 auf 9,54), GEA Group -1,31% auf 33,24, davor 6 Tage im Plus (4,69% Zuwachs von 32,17 auf 33,68), Fielmann -0,78% auf 69,9, davor 5 Tage im Plus (3,45% Zuwachs von 68,1 auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...