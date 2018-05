Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag nach Handelsstart gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,08 Prozent auf 158,95 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,55 Prozent.

Anleger am Rentenmarkt behalten zurzeit vor allem politische Entwicklungen im Blick. Im Ringen um eine Regierungsbildung in Italien ebnete Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi zuletzt den Weg für eine Regierung der rechtspopulistischen Lega mit der euro-kritischen Fünf-Sterne-Bewegung. Seine Partei Forza Italia werde kein Veto gegen solch eine Allianz einlegen, erklärte er.

Unterdessen wird nach dem Rückzug der USA aus dem Atom-Deal mit dem Iran die Lage im Nahen Osten zunehmend heikel. Iranische Kuds-Brigaden beschossen in der Nacht zum Donnerstag israelische Stellungen auf den von Israel annektierten Golan-Höhen. Zuvor hatte es Angriffe auf iranische Kräfte in Syrien gegeben, die weitgehend Israel zugeordnet wurden.

Im weiteren Tagesverlauf könnten aber auch Daten zur Industrieproduktion in Italien sowie zur Inflation in den USA für Impulse am Rentenmarkt sorgen. Außerdem wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Wirtschaftsbericht veröffentlichen./tos/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0047 2018-05-10/08:50