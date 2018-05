Die Wall Street nun mit fünf Gewinntagen in Folge, die längste Periode mit Gewinnen seit Februar! A propos Februar: der Leitindex S&P 500 handelt nun genau an der Abwärtstrendlinie seit dem Abverkauf vom Allzeithoch ab Ende Januar/Anfang Februar sowie an der 100-Tage-Linie. Ob diese zentralen Widerstände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...