Elektroautos brauchen große Akkus und die benötigen neben Lithium auch Kobalt. Das Metall ist hoch begehrt, der Preis rasant gestiegen. Anleger können auf den Boom setzen, sollten sich aber auch der Risiken bewusst sein.

Wenn neue Technologien auftauchen und bereits vor ihrem Durchbruch am Massenmarkt stehen, erfordern diese besondere Rohstoffe - unter Umständen in rauen Mengen. Klar, dass es dann zu Problem bei der Förderung, Lieferengpässen und natürlich auch zu Preiserhöhungen kommt. Beispielsweise haben sich die Kosten für eine Tonne Lithium bis Mitte 2017 innerhalb eines Jahres auf etwa 14.000 US-Dollar pro Tonne fast verdoppelt.

Und damit ist der Rohstoff, der neben Kobalt, Coltan und einigen Seltenen Erden ein wesentlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos ist, in den Fokus von Investoren geraten. Aus gutem Grund, denn beispielsweise mit Lithium-Fonds konnten in der jüngeren Vergangenheit satte Renditen eingefahren werden.

Dabei ist Lithium für Anleger nicht einmal die interessanteste Komponente der Energiespeicher von E-Fahrzeugen. Wegen seiner hohen Energiedichte wird das einstmals verspottete Kobalt (der Name kommt von Kobolderz) zunehmend nachgefragt. Experten gehen für die kommenden Jahre von einem stetig steigenden Bedarf aus. Der Preis von Kobalt hat sich in den vergangenen zwölf Monaten von 54.500 auf aktuell 88.500 US-Dollar pro Tonne erhöht - ein Plus von mehr als 60 Prozent. Zum Hoch Mitte März hat der Preis sogar schon die Marke von 94.500 US-Dollar pro Tonne überschritten. Vor drei Jahren schwankte der Preis noch um 30.000 Dollar.

Bei Kobalt-Investments genau hinschauen

Für Investoren ist es allerdings aus verschiedenen Gründen gar nicht so einfach, eine geeignete Geldanlage im Bereich Kobalt zu finden. Um es vorwegzunehmen: Ein auf den Rohstoff fokussierter Aktienfonds oder ein entsprechender börsennotierter Fonds (ETF) wird - anders als bei Lithium - am ...

