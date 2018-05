IRW-PRESS: Jadar Lithium Ltd.: Jadar bringt Sondierungsprogramm mit Probenahmen im Projekt Vranje-South zum Abschluss

Jadar bringt Sondierungsprogramm mit Probenahmen im Projekt Vranje-South zum Abschluss

- Das Unternehmen hat ein erstes Feldprogramm in seinem unternehmenseigenen Projekt Vranje-South in Serbien abgeschlossen.

- Das Projekt Vranje-South birgt Potenzial für die Auffindung von hydrothermalen Lithium- und Boratmineralisierungen.

- Das Unternehmen hat außerdem die Vorarbeiten in seinem unternehmenseigenen Projekt Rekovac abgeschlossen und wird in Kürze mit der Exploration in Form von Kartierungen und Probenahmen beginnen.

- Daneben hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit einem international anerkannten Labor eine Orientierungsstudie zur Probenverarbeitung anhand ausgewählter Proben durchgeführt.

10. Mai 2018 - Jadar Lithium Limited (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein erstes Feldprogramm im Projekt Vranje-South in Serbien, an dem das Unternehmen sämtliche Schürfrechte besitzt, erfolgreich abschließen konnte.

Das Projektgelände ist fast zur Gänze von Sedimentgestein aus dem Tertiär bedeckt. Das Hauptziel der Explorationsaktivitäten ist ein Jadar-Analogon. Hier entspringt die hydrothermale Mineralisierung den proximal gelegenen Granit-, Greisen- und Pegmatitgesteinen unmittelbar westlich des Pachtgebiets.

Das Unternehmen hat auf dem Projektgelände ein Beprobungsprogramm mit der Entnahme von

- 157 Bodenproben,

- 29 Flusssedimentproben und

- 4 Ausbissproben absolviert.

Ziel dieses Beprobungsprogramms ist es, Anomaliezonen zu lokalisieren, die dann im Rahmen der Folgeexploration genauer untersucht werden.

Alle Proben wurden zur Probenaufbereitung an das Labor von ALS in Bor überstellt, von wo aus sie an eine Einrichtung von ALS mit geeigneter Analysekapazität in Bezug auf die Lithium- und Boratanalyse geschickt werden.

Jadar hat außerdem Vorarbeiten für das in seinem unternehmenseigenen Projekt Rekovac geplante Programm geleistet, wo schon bald die ersten Feldaktivitäten eingeleitet werden sollen.

In Zusammenarbeit mit einem international anerkannten Labor hat Jadar eine Orientierungsstudie zur Probenverarbeitung durchgeführt. Ziel dieser Studie war es, die optimalen Verarbeitungsmethoden zu ermitteln. Sämtliche Proben aus früheren Studien werden nun einer Verarbeitung anhand optimierter Methoden zugeführt.

