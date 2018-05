DAX - Ein letzter Sprung (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Aufwärts /Seitwärts Rückblick: In der laufenden Woche stieg der DAX zunächst an den Widerstand bei 12.950 Punkten und unterbrach dort seine Rally für eine leichte Korrektur bis 12.851 Punkte. Die Unterstützung wurde von den Käufern zum Einstieg genutzt und die 12.950 Punkte-Marke erneut angesteuert. Im gestrigen Handel gelang der Anstieg über die Hürde erst im nachbörslichen Handel. Dennoch haben sich die Käufer damit zumindest kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial eröffnet. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:03 Uhr): Der DAX dürfte im Bereich von 13.000 Punkten in den frühen Handel starten. Ob dieses hohe Niveau verteidigt werden kann,...

