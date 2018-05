The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQHU0 K.F.W.ANL.V.18/2021 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0P4Z9 DEKA TILG ANL 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19UA4 DT.BANK MTH 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AP70 UC-HVB FIXANL 18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P5R4 LBBW GM-FLOATER 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES0413679384 BANKINTER 17-27 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US446150AM64 HUNTINGTON BCS.18/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US59523UAP21 MID-AMERICA APT. 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA USL8915MAA38 SW.INS.BRAS.POW. 18/32 BD01 BON BRL N

CA XFRA USU02411AB90 AMCOR FIN.USA 18/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US912796QF90 US TREASURY BILL 11/01/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US92343VDS07 VERIZON COMM 2049 BD02 BON USD N

CA XFRA US961214EA74 WESTPAC BKG 18/23 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1759275578 POLYUS FINANCE 18/21 CV BD02 BON USD N

CA XFRA XS1810003332 ICBCIL FIN.CO. 18/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1810003928 ICBCIL FIN.CO. 18/23 FLR BD02 BON USD N

CA OAL XFRA BMG0410V2071 APOLLO ENTERPRISE SOLUT. EQ00 EQU EUR N

CA EIY2 XFRA CA17111W1095 CHROMEDX CORP. EQ00 EQU EUR N

CA VNAJ XFRA DE000A2LQ9J2 VONOVIA SE NA O.N. JGE EQ00 EQU EUR Y

CA VIR XFRA ES0183746314 VIDRALA SA INH. EO 1,02 EQ00 EQU EUR N

CA PVR1 XFRA GB00BF5B8R55 PATAGONIA GOLD PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR N

CA IESE XFRA IT0000072626 INTESA SAN.RIS.NC EO 0,52 EQ00 EQU EUR Y

CA MIQ1 XFRA PA5800377036 MCDERMOTT INTL INC. DL 1 EQ01 EQU EUR N

CA H8S XFRA SG1O83915098 HI-P INTL LTD SD-,05 EQ01 EQU EUR N