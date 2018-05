FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD 0.018 EUR

AF72 XFRA GB00B6XZKY75 A.G. BARR LS-,04167 0.135 EUR

2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.211 EUR

EA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.185 EUR

JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.313 EUR

JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.148 EUR

SGK1 XFRA GB00B8C3BL03 SAGE GRP PLC LS-,01051948 0.065 EUR

XFRA XS1467421654 UC-HVB 22 MOSPRIME3MD

HEIU XFRA US42281P2056 HEIDELBERGCEM.UN.ADR 1/5/ 0.395 EUR

BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.084 EUR

JZH XFRA US01861G1004 ALLIANCE HLDGS GROUP L.P. 0.629 EUR

355 XFRA US29278D1054 ENEL CHILE SA ADR REGS/50 0.156 EUR

AD9S XFRA US68557N1037 ORBITAL ATK INC. DL-,01 0.269 EUR

1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.067 EUR