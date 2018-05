NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 10.05.2018;Das Instrument AXJ US0545611057 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 10.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument AXJ US0545611057 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01 EQUITY has its first trading date on 10.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y



NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 10.05.2018;Das Instrument IESE IT0000072626 INTESA SAN.RIS.NC EO 0,52 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 10.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG ITA0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument IESE IT0000072626 INTESA SAN.RIS.NC EO 0,52 EQUITY has its first trading date on 10.05.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG ITA0, SettlCurr EUR, CCP Y