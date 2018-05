Es sind ereignisreiche Tage am KMU-Anleihen-Markt in diesem Frühling. Allerdings nicht wie in den letzten Jahren häufig verbunden mit Hiobsbotschaften und Insolvenzankündigungen, sondern vielmehr mit neuen und qualitativ verbesserten Anleihen. Zuletzt feierte der Windparkprojektierer PNE Wind AG einen beachtlichen Erfolg am Markt, indem er an nur einem Tag seine neue Unternehmensanleihe 2018/23 (A2LQ3M) vollständig mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 50 Millionen Euro platzieren konnte. Der finale Zinssatz der neuen Wind-Anleihe wurde dabei aufgrund der starken Nachfrage am unteren Ende der Zeichnungsspanne auf 4,00 % p.a. festgelegt. Zum Vergleich, der Kupon der ersten PNE-Wind-Anleihe ...

