Eine frische Kaufempfehlung der Commerzbank hat den Aktien der HHLA an Christi Himmelfahrt kräftig Schub verliehen. Am Vormittag stiegen sie zeitweise bis auf 22,14 Euro, dem höchsten Stand seit dem 8. Februar. Zuletzt kosteten sie 22,02 Euro, ein Plus von 5,26 Prozent zum Vortag. Im freundlichen SDax eroberten sie damit die Spitzenposition.

Commerzbank-Analyst Adrian Pehl hatte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft mit einem unveränderten Kursziel von 24 Euro. Der Hafenbetreiber dürfte ein starkes Auftaktquartal verzeichnet haben, schrieb er in einer aktuellen Studie.

Mit dem Kursgewinn vom Donnerstag nimmt die seit Ende März laufende Erholung deutlich Fahrt auf. Seit ihrem Jahrestief bei 17,40 Euro am 28. März haben die Anteile nun schon wieder mehr als ein Viertel gewonnen./ajx/jha/

