I VG Premium E-Liquids, ein britisches Unternehmen, hat sich erneut als eine der weltweit führenden E-Liquid-Marken etabliert, nachdem es bei den renommierten Vapouround Awards die Auszeichnung "Best Sweet of the Year" erhalten hat.



Der Preis für den weltberühmten Geschmack Bubblegum Millions, der in über 60 Ländern und auf 6 Kontinenten vertrieben wird, wurde am 4. Mai 2018 in Birmingham (Großbritannien) verliehen.



"Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Geschmacksrichtung Bubblegum Millions in einer von hartem Wettbewerb geprägten Branche eine so bedeutende Auszeichnung erhalten hat", sagte der CEO von I VG Premium E-Liquids Ahsan Bawa. "Dieser Geschmack wird von Millionen von Dampfern auf der ganzen Welt geliebt und es ist toll zu erleben, dass er die Anerkennung erhält, die er verdient."



Dies ist nicht die erste Auszeichnung, die die Geschmacksrichtung Bubblegum Millions von I VG erhalten hat. Im Jahr 2017 erhielt der Publikumsliebling den Preis "Best Fresh Flavour" auf der VaporFair in New York City.



Der Erfolg bei den Awards fiel mit der Ankündigung zusammen, dass I VG Premium E-Liquids sein Angebot an Millions Flavors innerhalb der I VG Sweets-Serie ausweitet. Die Einführung der drei neuen Sorten Spearmint Millions, Orange Millions und Lemon Millions ist für Fans eine nette Überraschung.



"Es sind Unternehmen wie I VG, die Spannung im Vorfeld der Preisverleihung erzeugen und den Veranstaltungsabend so besonders machen", sagte der Herausgeber des Vapourround Magazins Paul Caplin. "Bubblegum Millions als Gewinner des besten süßen Geschmacks spricht für sich."



I VG Premium E-Liquids wurde 2016 gegründet und hat sich mit seinen zahlreichen international ausgezeichneten Produkten schnell als globale Marke in der E-Zigaretten-Branche etabliert. Das Unternehmen stellt seine Produkte auf den größten Dampfermessen der Welt aus.



Zum ersten Mal in seiner Geschichte nahm I VG als Aussteller gleichzeitig an zwei großen Dampfermessen am selben Wochenende zwischen dem 4. und 6. Mai 2018 teil. Das Team wurde von Zehntausenden von begeisterten Dampfern im Rahmen der "Hall of Vapes" in Stuttgart, Deutschland und der "Vaper Expo" in Birmingham, Großbritannien begrüßt.



Zu den kommenden Messen zählen:



- VapITALY Verona, 19. - 21. Mai 2018 - Vape Expo Madrid 9. - 10. Juni 2018



Informationen zu I VG Premium E-Liquids



I VG Premium E-Liquids ist eine weltweit führende E-Liquid-Marke, die ihren weltweiten Kunden eine große Auswahl an auserlesenen E-Liquids anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ivgeliquids.com



