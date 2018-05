FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS SCHRODERS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3510 (3640) PENCE - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1610 (1510) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 630 (550) PENCE - 'SELL' - BERNSTEIN RAISES IAG PENCE PRICE TARGET TO 710 (690) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 220 (205) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2900 PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 907,50 (799,70) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2860 (2760) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 260 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1730 (1785) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS INTERSERVE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 90 (180) PENCE - LIBERUM CUTS LONMIN TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 40 (75) PENCE - SOCGEN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3200 (3000) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 295 (270) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5750 (5250) PENCE - 'BUY'



