Wachstumspotenzial im Pharmageschäft stimmt die Experten der Citigroup optimistisch für die Aktien der Merck KGaA . Rückenwind könnte der Dax-Konzern vor allem von der Immuntherapie erhalten. Hier sei das Unternehmen mit der sogenannten bifunktionalen Immuntherapie M7824 aussichtsreich positioniert, schrieb Analyst Peter Verdult am Donnerstag in einer Studie. Er rät zum Kauf der Aktie bei einem Kursziel von 115 Euro. Sein Kursziel räumt den Aktien rund 40 Prozent Gewinnpotenzial ein im Vergleich zum Schlusskurs am Mittwoch.

In der Spitze könne Merck mit dieser Therapie für den Einsatz gegen Krebserkrankungen 1,5 Milliarden Euro Umsatz erlösen, schrieb der Experte. Umgerechnet auf den Aktienkurs würde das einen Aufschlag von 23 Euro je Aktie bedeuten. Im Jahr 2019 könne es die ersten Zulassungen für den Einsatz der Therapie geben.

Auf der US-Konferenz Asco Anfang Juni werde das Unternehmen hierzu voraussichtlich neue Studiendaten vorstellen. Mit diesen Daten könne auch der "Enthusiasmus" für die Immuntherapie grundsätzlich deutlich zunehmen, prognostizierte Verdult.

Am Markt konzentrierten sich die Investoren bislang noch sehr auf die kurzfristige Gewinnaussichten und die Herausforderungen im Geschäft mit Spezialchemikalien, merkte der Analyst an. Das schlage sich in der Bewertung der Aktie nieder - die jedoch die Wachstumsaussichten außer acht lasse.

In einem Bullen-Bären-Szenario errechnet Verdult eine Bewertungsspanne für die Papiere von 81 bis zu 163 Euro. Damit hat der Kurs seiner Ansicht nach kaum Abwärtspotenzial, im allergünstigsten Fall aber Aussicht auf eine annähernde Verdoppelung.

Mit der Einstufung "Buy" sagt die Citigroup der Aktie für die kommenden zwölf Monate eine Gesamtrendite von mindestens 15 Prozent voraus./bek/tih/jha/

