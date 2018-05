Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen für das vergangene Jahr und das erste Quartal von 43,60 auf 45,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nachdem der Essenslieferdienst im vergangenen Jahr schon auf einem guten Weg gewesen sei, sei dies nun auch nach dem Jahresauftakt der Fall, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor./tih/jha/ Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-05-10/11:33

ISIN: DE000A2E4K43