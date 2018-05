In den Vereinigten Staaten ist Nestlé (WKN:A0Q4DC) nur ein kleines Licht auf dem Kaffeemarkt. Es ist die Marke, die den Nescafe-Instantkaffee verkauft, und die Nespresso-Kaffeemaschine. Weltweit ist Nestle jedoch eine viel stärkere Marke. Das macht das Unternehmen zu einem idealen Partner, um Starbucks (WKN:884437) beim Aufbau seiner Marke in Lebensmittelgeschäften, Supermärkten und anderen Einzelhandelsgeschäften auf der ganzen Welt zu unterstützen. Die beiden Unternehmen haben eine Partnerschaft geschlossen, laut der Nestle Starbucks-Marken in den Bereichen Konsumgüter und Foodservice verkaufen wird. Das ist eine schicke Art zu sagen, dass Nestle eine Vorauszahlung von 7,15 Milliarden US-Dollar leistet, um die Rechte für Vermarktung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...