Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Pence belassen. Er sehe in dem Telekomkonzern eine bedeutende Wachstumsstory bei einer zugleich attraktiven Bewertung, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die angekündigte Übernahme von bestimmten Länderaktivitäten des Kabelnetzbetreibers Liberty Global verstärke diese Ansicht zusätzlich./tih/jha/ Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-05-10/12:03

ISIN: GB00BH4HKS39